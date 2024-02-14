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Bakanlık o ilanları mercek altına aldı! Otomobil satışında fırsatçılara geçit verilmiyor

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılara göz açtırmıyor. Otomobil ilanlarını mercek altına alan bakanlık, ikinci el aracı sıfırdan pahalıya satmaya çalışan iki şirkete ceza kesti.

Bakanlık o ilanları mercek altına aldı! Otomobil satışında fırsatçılara geçit verilmiyor
Ekleme: 14.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık o ilanları mercek altına aldı! Otomobil satışında fırsatçılara geçit verilmiyor
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında fırsatçılara geçit vermiyor. 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan 6 ay 6 bin kilometre ve ikinci el araçların sıfırından pahalıya satılamayacağı düzenlemeleriyle fiyatlar üzerindeki köpüğü alan bakanlık, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını da radarına aldı.

Son olarak Bakan Otomotiv ve Deluxe Motors isimli iki firmaya 347 biner lira ceza kesen Ticaret Bakanlığı, firmaların satışa sundukları ikinci el otomobil ilanlarına "İlave fiyat eklenecek", "Ekstra donanım fiyata eklenecektir" gibi ifadeler yazarak araçları sıfırından pahalıya satmaya çalıştıklarını tespit etti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmeye çalışan fırsatçılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kurul son yaptığı toplantıda "sahibinden. com" isimli ilan sitesinde otomobil ilanı veren Bakan Otomotiv ve Deluxe Motors isimli iki şirkete ceza kesti. Bakan Otomotiv tarafından verilen ilanın açıklama kısmında, "Aracımızın fiyatı aksesuarsız standart baz model fiyatıdır. Ekstra donanım opsiyonları fiyata eklenecektir" şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Deluxe Motors tarafından verilen ilanda ise "İlave fiyat eklenecek! Araçtaki fiyat farkı 108 bin TL'dir. İlandaki fiyata eklenecektir" şeklinde ifadelere yer verildiği belirlendi. İlanların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirleyen Bakanlık, "Fiyat hakkında eksik bilgi vermek veya anlam karışıklığına yol açmak suretiyle tüketiciler yanıltılamaz.

Reklamlarda tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. İlanları yayından kaldırtan kurul, her firmaya 347 bin 128 lira idari para cezası uyguladı.

İKİNCİ EL SATIŞLAR RADARDA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" daha önce alınan kararla 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece, satın alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el olarak satılması ile ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarını geçmesi önlenmiş oldu. Bakanlık eğer ihtiyaç duyarsa bu kararını 1 Temmuz tarihinde 6 ay daha uzatabilme yetkisine de sahip.

FİYAT YÜZDE 20-25 DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında sürdürdükleri denetimlere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Fiyatlardaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti. İkinci elde fiyatlarda yüzde 20-25'e varan düşüşler var. Birinci el sıfır araçlarda da yüzde 15-20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor. Bu açıdan piyasanın normale dönmesi, alıcılar ve satıcılar için artık anormal uygulamaların ortadan kalkmasını başarmak önemliydi" dedi.
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