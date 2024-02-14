Bakan Şimşek projeleri açıkladı! Borsa, foreks ve kripto para eğitimi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlığı düşük yatırımcıları piyasalarda temkinli olmaları konusunda uyardı. Savunmasız kalan yatırımcının zarara uğradığını belirten Şimşek, 'Bu çerçevede sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz' dedi. Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirten Şimşek, 'Atacağımız adımlar ve yeni projeler, yatırımcı davranışını profesyonel seviyeye taşıyacak, sermaye piyasalarına katılımı artıracak, sürü psikolojisiyle yatırım davranışını engelleyecek' diye konuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ülke çapında yürütülen finansal eğitim çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirildiğini belirten Şimşek, 'Kurulumuz öncülüğünde hazırlanan Finansal Okuryazarlık Portalı ile bankacılık, bütçe, kredi ve yatırım ana başlıklarında toplumun her kesimine hitap edecek içerikler sunulacak' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile SPK arasında Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza aşamasına geldiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: 'Bu liseyle sermaye piyasası ve finans alanında 4 yıl eğitim verecek, özel program ve proje uygulamalarla destekli, finans sektörüne yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. Finansal piyasalarda çalışmak isteyenler ile halihazırda sektörde çalışanlara eğitim vermek için Finans Akademisi kurulması için çalışmalar devam ediliyor' dedi.Ev kadınlarını da finansal okuryazar yapmak istediklerini belirten Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK arasında 800 bine yakın girişimci kadın ve ev hanımına yönelik finansal okuryazarlık eğitimi ile eğiticilerin eğitimi için işbirliği protokolü çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Finansal okuryazarlık yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını belirten Şimşek, 'Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kâr beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor. 'Tüyo' ve 'duyum' adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor' dedi. Bakan Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyinin gelişmesinin finansal sahtekarlıklara olan zafiyeti azalttığını ve doğru yatırım kararlarının alınabilmesinin önünü açtığını söyledi.