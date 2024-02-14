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Antalya’da alt geçitteki felaketin izi: Cansız bedeni burada bulundu!

Antalya'da önceki gece sel felaketi meydana geldi. O anlarda alt geçitte mahsur kalan 47 yaşındaki Halil Yıldız aracının içinde hayatını kaybetti. 2.5 metreye kadar çıkan suyun duvarda bıraktığı iz, facianın boyutunu gözler önüne serdi...

Ekleme: 14.02.2024 - 13:36 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da alt geçitteki felaketin izi: Cansız bedeni burada bulundu!Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

2.5 METRELİK SU SEVİYESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu.

Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı.

Antalya’da alt geçitteki felaketin izi: Cansız bedeni burada bulundu!

Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi.

2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.

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