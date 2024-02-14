Ankara Çankaya'da ters yön faciası: 1 ölü 2 yaralı!

Feci kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen 42 Y 2538 plakalı otomobil, tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı...