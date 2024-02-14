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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..

Ekleme: 14.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...Hem altın yatırımcıları hem ise altın alıp satmak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın kaç lira' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, 14 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.969,39 TL

Satış: 1.969,72 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.275,55 TL

Satış: 3.350,82 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.589,00 TL

Satış: 11.794,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.530,63 TL

Satış: 6.701,64 TL

Altın ons

Alış: 1.992,75 Dolar

Satış: 1.993,14 Dolar
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