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Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

Bir taraftan devlet işlerini aksatmayan diğer yandan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlanan taslak takvime göre il ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak. Başkan Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacak, il ziyaretleri ve mitingler yapacak.

Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Ekleme: 13.02.2024 - 09:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiren Erdoğan, BAE'nin ardından Kahire ziyareti ile seçime kadar yurt dışı ziyaretlerini sona erdirmiş olacak.

Mısır ziyaretinin akabinde Karadeniz çıkarması yapması öngörülen Erdoğan'ın ilk olarak Samsun, ardından Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon ziyaretlerini gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan 17 Şubat'ta baba ocağı olan Rize'de hemşehrileri ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

İKİ HAFTADA 11 İL ZİYARETİ

Erdoğan ilk mitingini Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Şubat ayı ile birlikte saha ziyaretlerini sıklaştıran Başkan Erdoğan 27 Ocak'tan bu yana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın seçime kadar Ege'den Güneydoğu'ya Karaneniz'den İç Anadolu'ya kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

TELEVİZYON YAYINLARINA KATILACAK

Başkan Erdoğan, seçim takviminin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Her iki şehirde de ilçe ziyaretleri öngörülüyor.

Kampanya sürecine önce haftada bir, sonlara doğru ise ikişer olmak üzere televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.

Erdoğan yine gençlik buluşmalarına da iştirak edecek. Bu kapsamda Eskişehir'de olduğu gibi bazı illerde yine gençlik buluşmaları da planlanıyor.

Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

ADF'YE DE KATILACAK

Erdoğan için hazırlanan yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak.

Başkan Erdoğan, geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak.

Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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