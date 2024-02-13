Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiren Erdoğan, BAE'nin ardından Kahire ziyareti ile seçime kadar yurt dışı ziyaretlerini sona erdirmiş olacak.Mısır ziyaretinin akabinde Karadeniz çıkarması yapması öngörülen Erdoğan'ın ilk olarak Samsun, ardından Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon ziyaretlerini gerçekleştirilmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan 17 Şubat'ta baba ocağı olan Rize'de hemşehrileri ile bir araya gelecek.Erdoğan ilk mitingini Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Şubat ayı ile birlikte saha ziyaretlerini sıklaştıran Başkan Erdoğan 27 Ocak'tan bu yana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili ziyaret etti.Başkan Erdoğan'ın seçime kadar Ege'den Güneydoğu'ya Karaneniz'den İç Anadolu'ya kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan, seçim takviminin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Her iki şehirde de ilçe ziyaretleri öngörülüyor.Kampanya sürecine önce haftada bir, sonlara doğru ise ikişer olmak üzere televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.Erdoğan yine gençlik buluşmalarına da iştirak edecek. Bu kapsamda Eskişehir'de olduğu gibi bazı illerde yine gençlik buluşmaları da planlanıyor.Erdoğan için hazırlanan yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak.Başkan Erdoğan, geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak.Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.