  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklılar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 12.02.2024 - 09:11 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Son değerlendirmelere göre; Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına(60 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, gece saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda