Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Son değerlendirmelere göre; Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedirRüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlıGenellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına(60 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, gece saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 14°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 21°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 16°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu