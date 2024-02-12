İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptıran çeteye yapılan operasyon sonucu 3'ü kadın 7 kişilik şebeke şüphelileri İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakıldı. Hakimlik ise 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken bir şüpheli adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuşla mücadele kapsamında polis ekipleri 6 Şubat 2024 günü İstanbul'da Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ilçeleri de dahil olmak üzere 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.FUHUŞ OPERASYONUNDA 7 GÖZALTISoruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenilirken 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle, bir şüpheli adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Hakimlik, sorgularının ardından 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken bir şüpheli de adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.