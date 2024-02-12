Hollanda'da mahkemeden flaş İsrail kararı: F-35 savaş uçağı parçaları...

Hollanda temyiz mahkemesi, Hollanda hükümetinin yedi gün içinde İsrail'e yapılacak tüm F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını engellemesine karar verdi.Mahkemeden yapılan açıklamada, "İhraç edilen parçaların İsrail'e satılması konusunda açık bir risk olduğu inkar edilemez. F-35 parçaları uluslararası hukukun ciddi ihlallerinde kullanılıyor" denildi.Daha önce mahkeme, insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini "ilgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" gerekçesiyle reddetmişti.Mahkeme, "Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığını" belirtmişti.