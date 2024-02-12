Gazze'de savaşta son durum! Can kaybı 28 bin 340 oldu

Gazze'de kan durmuyor...Tam 4 aydır devam eden savaşta, İsrail ordusu sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Silahsız vatandaşlara yönelik havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenleniyor. Bölgeden gelen görüntüler ise savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.Son on gün 1102 kişi öldüDört bir yanı saldırı altında olan Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde bin 102 arttı.Can kaybında bilanço ağırlaşarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.Yüz binlerce Gazzeli'nin sığındığı Refah kenti de hedef oldu. Tüm uyarılara rağmen saldırı başlatan İsrail güçleri, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli'yi öldürdü. Ordunun saldırı planına onay vermesinin ardından Refah'a yönelik bombardıman dün gece başladı.Bombardıman altındaki kentte, ambulansların yaralıları taşıma konusunda yetersiz kaldığı bildirildi.Görevli ekiplerin de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.