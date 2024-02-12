Diyarbakır'da aileler nöbette: Sayı 375'e ulaştı

3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, sürüyor...Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocukları için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 624 gündür aralıksız devam ediyor.Evlatlarını terör örgütü PKK'dan isteyen ailelerin sayısı her geçen gün ise artıyor. Evladını bekleyen ailelerin sayısı son olarak 375'e yükseldi.Kızı Şaziye'nin 18 yaşında 2015'te okul okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Katibe Ay, parti binası önünde evlat mücadelesine başladı.Evladını alana kadar bir yere gitmeyeceğini vurgulayan Ay, 'Tekirdağ Çerkezköy'den Diyarbakır'a evladım için geldim. Kızımı istiyorum. Kahrolsun PKK. Evladım gelene kadar HDP önünden bir başka bir yere gitmeyeceğim.Kızımı burada bekliyorum. Kızım Şaziye, lütfen sesimi duy gel. Kızım okula gidiyorum diye gitti ve bir daha haber alamadım. 9 yıldır kızımı göremiyorum. 9 yıldır kızımı gelecek diye bekliyorum” dedi. 375 ailenin katıldığı oturma eyleminde 49'u ise evladına kavuştu.