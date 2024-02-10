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Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

Türkiye'nin uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya başarılı bir iniş yaptı. İlk paylaşımını "Merhaba dünya ben geldim" mesajıyla paylaşan Alper Gezeravcı, ailesiyle de günler sonra kucaklaştı. 21 gündür görev süresinin ardından annesi ve babacına sarılıp hasret giderdiği anlar, milyonları ağlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da milli gururumuz Alper Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönüş tarihini açıkladı

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!
Ekleme: 10.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!
Türkiye, cumhuriyetin 100. Yılında uzay çağını başlattı. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü 19 Ocak'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

36 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan kapsül, kenetlenme işlemini başarıyla tamamladı. Uzaya çıkan ilk Türk olmayı başaran Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu sürede 13 deneye imza attı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

14 gün olması planlanan ancak hava şartlarındaki olumsuz nedeniyle 5 gün ertelenen dönüş yolculuğu ise 7 Şubat'ta başladı. Milyonların nefesini tutup beklediği dönüş yolculuğu, yaklaşık 48 saatin ardından tamamlandı.

Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü dün akşam saatlerinde ABD'nin Florida açıklarında okyanusa indi ve ekip, Dragon kapsülünden çıkarıldı.

AİLESİYLE KAVUŞTUĞU ANLAR MİLYONLARI AĞLATTI

Türk astronot Alper Gezeravcı, günler sonra ilk kez ailesiyle bir araya gelip kucaklaştı. Annesi ve babasıyla uzun uzun sarılarak hasret giderek Gezeravcı'nın o anları milyonları duygulandırdı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Bakan Kacır, 'Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek' ifadelerini kullandı.

İLK MESAJ: MERHABA DÜNYA BEN GELDİM!

Dünyaya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında, Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, 'Merhaba Dünya, ben geldim' ifadelerini kullandı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

'İLK TÜRK ASTRONOTU OLARAK TARİH YAZIYOR'

Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise 'Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor' ifadeleri kullanıldı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

'SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yolculuğun tamamlanmasından hemen sonra Alper Gezeravcı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Gezeravcı'nın sağlık durumunu soran Bakan Kacır, 'Sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Antalya'da Türkiye'nin pırıl pırıl evlatlarıyla bir aradayız. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarda da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda' ifadelerini kullandı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi de gerçekleştirdiğini açıkladı. 'Bu deneyler biyoloji, genetik tıp, malzeme, malzeme birimi gibi alanlarda bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar. Bu çalışmaları çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz' açıklamasını yaptı.













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