ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı! Savcı 'zayıf hafızalı' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç hareketleriyle gündeme geliyor.Sık sık unutkanlığı ile dikkat çeken Biden, yönünü şaşırdığı ve canlı yayında uyukladığı anlar ile sosyal medyada ti'ye alınıyor.ABD'nin en yaşlı başkanlarından biri olan 81 yaşındaki Joe Biden için bir tartışma daha gündemde.Bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Biden'ın hafızası hedef tahtasına oturdu.Biden'ın resmi belgelerin evinde ve ofisinde bulunmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetki Savcı Robert Hur, bir rapor hazırladı.Raporda, ABD liderinin akıl sağlığıyla ilgili bir yorumda bulunuldu.Savcı Hur, 'Biden'ın akıl sağlığının gidip geldiğini, bu sebeple resmi suçlamaya gerek olmadığını' öne sürdü.Hazırlanan 388 sayfalık raporda Biden 'iyi niyetli, zayıf hafızası olan, yaşlı biri' olarak nitelendirildi.Savcı Hur, Biden'ın sorgu sırasında, “2015'te hayatını kaybeden ilk oğlu Beau'nün ölüm tarihini hatırlamakta zorlandığını” kaydetti.Öte yandan Savcı, Biden'ı resmi evrakla ilgili suçlama yöneltmemesini, “Jüriyi Biden 80'li yaşlarına gelmişken, zihinsel bütünlük gerektiren ciddi bir suçtan mahkum etmeye ikna etmek zor olurdu. Hiçbir jüri, sempatik ve hafızasında sıkıntı olan iyi niyetli ve yaşlı bir adamı resmen suçla isnat etmek istemez.” diyerek açıkladı.Ülkede kısa sürede gündem olan raporun yayınlanmasından iki saat sonra basın açıklaması yapan ABD Başkanı Biden, Savcı Hur'a yüklendi.Biden, “Hafızam kötüleşmedi. Hafızam iyi. Ben yaşlı bir adamım ve ne yaptığımı biliyorum.” dedi.Biden, “Başkanım ve bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırdım. Onun tavsiyesine ihtiyacım yok.” diye ekledi. Oğlunun ölüm tarihini hatırlamamakla suçlanmasına çok sert tepki gösteren ABD lideri, “Ne cüretle bunu dile getirebilir? Kimsenin onun ne zaman vefat ettiğini bana hatırlatmasına ihtiyacım yok.” dedi.Ancak akıl sağlığıyla ilgili endişeleri gidermek için ulusa seslenen Biden, konuşmasında yine bir gafa imza attı.Biden, İsrail'in Gazze'deki insani dramdan bahsederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi için, “Meksika Devlet Başkanı.” dedi. Kendisini savunurken bile gaf yapmasıyla yine hedef tahtasına yerleşti.