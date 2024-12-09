Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde eş zamanlı operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 20 ilde gerçekleştirdiği "Narkokapan-1" operasyonunda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Operasyonlarda toplam 1,5 tona yakın uyuşturucu madde emle geçirilirken, onlarca sokak zehir taciri de gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre baskınlarda;640 kilogram uyuşturucu madde225 bin kök kenevir ve kök skunk21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı.3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı bildirimde, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, uyuşturucuyla mücadelede arz ve taleple etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Amaçlarının, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretine karşı "ulaşılamaz ve yasaklı bir kale" haline getirmek olduğunu belirten Yerlikaya il il operasyon bilgilerini paylaştı.37 kg skunk9,5 kg metamfetamin2 bin adet uyuşturucu hap3,5 kg eroinBu operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.386 kg esrar170 bin kök skunk55 bin kök kenevirBu operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. 2'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.135 kg esrar15 kg metamfetaminBu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.16 kg metamfetaminBu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.Iğdır1.102 adet uyuşturucu hapBu operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.10 kg skunkBu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.1 kg bonzai1.058 adet uyuşturucu hapBu operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.1 kg bonzaiBu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.3 bin 692 adet uyuşturucu hapBu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.4 bin 492 adet uyuşturucu hapBu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.