MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.