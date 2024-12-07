MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın kadın örgütlenmesi PAJK ve KCK'nın sözde sorumlularından Jiyan Herdem kod adlı Mürvet Gülsever’i Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...
Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.
MİT'TEN YENİ OPERASYON
Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.