Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın girişinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın girişinde patlama meydana geldi.Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.Ekiplerin önlem amacıyla doğalgaz ve elektrik akışını kestiği bildirildi.