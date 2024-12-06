Rize'de feci trafik kazası: 1 ölü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde seyreden kamyonet sürücüsü Ali Biryol, çeye bağlı Konaklar Mahallesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiKontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.Sabah yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Adrese gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.Araç vinçle kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.