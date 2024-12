Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT'nin dümeni Özgür Karabat'a teslim

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un toplu taşımadan sorumlu kamu şirketi İETT'nin içler acısı hali. Hemen her gün yangın, kaza, arıza haberleriyle gündeme gelen İETT otobüslerinin bakım-onarım ihalelerinin neredeyse tamamı CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete verildi. Sadece 2024'te 11 milyar 637 milyon TL ödenen şirketin faturası da 16 milyon İstanbulluya yangın, kaza ve arıza olarak döndü.

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin ihaleler üzerinden parçası olduğu rant, Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yansıdı.Sabah'ın haberine göre; İBB iştiraki olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), 2024 yılı içerisinde otobüslerim bakım ve onarımı için 18 ayrı ihale açtı.Bu ihalelerden 2'si iptal edilirken, 11 ihaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı. İBB, Karabat'ın şirketine bu ihaleler kapsamında 11 milyar 636 milyon 843 bin 686 TL ödeme gerçekleştirdi.Geriye kalan 5 bakım ve onarım ihalesinden 4'ü, merkezi Ankara Çankaya'da bulunan Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi tarafından alındı.Bu ihaleler toplamında ise İBB, 2 milyar 294 milyon 14 bin 462 TL ödeme yaptı. Kalan diğer son ihaleyi ise, 69 milyon 549 bin 613 TL ile Twin Turizm Taşımacılık Limited Şirketi aldı.İBB yönetimi böylece 2024 yılında sonuçlandırdığı 16 ihalede toplamda yaklaşık 14 milyar TL parayı kasasından çıkardı.Öte yandan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin aldığı birçok ihalenin adrese teslim ihale yönetimi olan 'pazarlık usulü' olarak verildiği belirlendi.İhalelerin, beklenmedik, ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre gerçekleştirildiği görüldü.Hemen her gün yaşanan feci kazaların ve arızaların yaşandığı Buna göre 2019 yılında 140 bin 874 adet, 2020 yılında 133 bin 381 adet, 2021 yılında 157 bin 902 adet, 2022 yılında 247 bin 549 adet, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı.Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı.