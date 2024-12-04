Milyonluk harcamalar belediye kasasından! İBB Ekrem İmamoğlu için çalışıyor

16 milyon İstanbullu'ya 2019 yerel seçimler öncesi 100 bin konut sözü verip 5 yılda sadece 6 bin civarında konutun dönüşümünü gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi dönüşümünü ihmal etmedi.Yıllardır deprem bölgesi Beylikdüzü'de ikamet eden İBB Başkanı, kendi dönüşümün başlattı ve daha sağlam zemine sahip Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz ve FSM Köprüsü manzaralı ultra lüks bir malikane inşa ettirdi.Emirgan Korusu'nun hemen üstünde, Sarıyer sırtlarında yükselen 2 kat+1 bodrum şeklindeki villada havuz, spor salonu, sauna gibi pekçok lüks detay düşünüldü. Birçok tanınmış isme komşu olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu, birbirine 20 metre mesafede, neredeyse bitişik haldeki iki villada ise tadilata başladı.Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi, Osman Barlas Caddesi 17 numarada 1990'ların başında yapılan havuzlu villayı emekli bir bürokrattan satın alan Ekrem İmamoğlu, 1993'ten 2018'e kadar çekilen uydu fotoğraflarında net şekilde görülen beyaz villayı İBB Başkanı seçildikten bir süre sonra yıktırdı. 3 yıl kadar dümdüz bir alan olarak kalan bu noktada geçen yıl yapı için izni alındı.Her türlü konforun düşünüldüğü bu lüks villa, 2 kat ve altta 1 bodrum şeklinde tasarlandı. Bodrum katta sauna, spor salonu gibi her türlü konfor yeralıyor. Aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat tarafından bir mimarlık şirketine yaptırılan villa inşaatında işçiler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Boğaziçi geriöngörünüm bölgesinde kalan villaların yapım ve onarım işlemlerini İBB Başkanı bizzat yakından takip etti. Birçok tanınmış isme komşu olmaya hazırlanan SABAH, hem karadan hem havadan bölgenin fotoğraflarını çekti.İmamoğlu için İBB ve Sarıyer Belediyesi ekipleri villalara çıkan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma sürdürüyor. Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara normalden daha geniş kaldırımlar yapılıyor. Gidiş geliş şeklindeki trafik akışı, kaldırım nedeniyle daralınca tek yöne düşürüldü.Beylikdüzü'den Sarıyer'e taşınmayı planlayan İBB Başkanı, villaları son seçimde mal beyanında bildirmediğinin ortaya çıkması üzerine iddialar sorulunca villaların aile şirketinin üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.İBB'nin cadde düzenlemesi yaptığını gösteren tabelalar bölgedeki farklı noktalara konuldu. Drone fotoğraflarında da villaların bahçesinde son düzenlemelerin yapıldığı, peyzajda kullanılan ağaçların buraya getirildiği görüldü.2024 Yerel Seçimleri öncesi 3 villanın kendisine sorulması üzerine İBB Başkanı şunları söylemişti: 'Gizlimiz saklımız yok yani bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesaire de İmamoğlu İnşaatın üzerinedir. Kişisel mal varlığımın dışında. Şirket faaliyetleri olan yani şirketlerinde hisseleri olan bir insanım.Bu zaten daha önceki beyanlarımda var. Orada bir değişiklik yok. Bir şirketin bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var. Ama gizlimiz saklımız yok. Bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesaire de İmamoğlu İnşaatın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar bazen satış yapar.'