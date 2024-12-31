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Yolcu otobüsünün motor kısmından çıktı! Tam 4.2 milyon lira değerinde

Adana'da sıcak saatler yaşandı… Polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün, vidayla kapatıldığı belirlenen motor bölümünde, piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" diyen şoför M.Ç., tutuklandı.

Ekleme: 31.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Yolcu otobüsünün motor kısmından çıktı! Tam 4.2 milyon lira değerinde
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.

Yolcu otobüsünün motor kısmından çıktı! Tam 4.2 milyon lira değerinde

Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti.

Yolcu otobüsünün motor kısmından çıktı! Tam 4.2 milyon lira değerinde

Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, 'Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım.

Yolcu otobüsünün motor kısmından çıktı! Tam 4.2 milyon lira değerinde

Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.