Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14.26'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.'TÜRKİYE'YE YAKIN EN TEHLİKELİ BÖLGE'Gece 02.17'de Muğla'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Hasar verebilecek bir deprem. Bozburun Yarımadası açıklarında meydana gelen bir deprem. 67 km ile 80 km arasında değerler veriyor. Bu derinlik bizim topraklarımızdaki yer kabuğuna bağlı bir deprem değil. Daha derinde 2. bir katman var. Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge. 8'in üzerinde deprem oluşturabilecek yerlerden. Gerçekte bunlar bizim depremlerimiz değil. Burada sık deprem oluşur. Ama bunun kapasitesi 5.8 ile bitmez, daha büyük kapasiteli bir deprem oluşturabilecek bir bölge.' şeklinde konuştu.'ŞU AN İÇİN ÖNEMLİ BİR TSUNAMİK ETKİ ÖNGÖRMÜYORUZ'Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli bir tsunamik etki öngörmediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik de “Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Yetkililerden gelecek açıklamalar önemle takip edilmeli. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulması uygun olacaktır. İlk verilere göre deprem Marmaris’le Rodos Adası arasında Marmaris’e oldukça yakın. Farklı kurumlar tarafından depremin büyüklüğünün yaklaşık 6 civarında olduğu belirtiliyor. Mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil. Ancak yine de artçı veya müteakip olası depremler önemle izlenmeli” dedi.'MARMARİS FAY ZONU'NA KOMŞU KARADAKİ FAYLARI TETİKLEYEBİLİR'DEÜ DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" dedi.