LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru...Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının belgelerinin ne zaman erişime açılacağı öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyordu.SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDIMilli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için, önemli bir duyuruda bulundu.MEB'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, sınava giriş belgeleri an itibarıyla erişime açıldı.E-OKUL ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEKBakanlık ayrıca, LGS sınavına dair sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilebileceğini duyurdu.Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.