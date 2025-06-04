Ukrayna’nın Rusya İçinde Sakladığı Saldırı Dronları Ortaya Çıktı: İşte Sonuçları...

Pazar günü, Ukrayna tarafından uzaktan kontrol edilen dronlar, Rusya topraklarında gizlendikleri yerden çıkarak büyük bir saldırı gerçekleştirdi. En az bir düzine askeri uçak imha edildi. The New York Times tarafından yapılan video ve uydu görüntüsü analizleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Pazar günü, Ukrayna tarafından uzaktan kontrol edilen dronlar, Rusya topraklarında gizlendikleri yerden çıkarak büyük bir saldırı gerçekleştirdi. En az bir düzine askeri uçak imha edildi. The New York Times tarafından yapılan video ve uydu görüntüsü analizleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.ABD'den İran Nükleer Görüşmelerine Geçici Çözüm ÖnerisiTrump yönetimi tarafından sunulan yeni bir taslak, İran'ın düşük seviyelerde uranyum zenginleştirmeye devam etmesine izin verirken, ülkenin nükleer silah edinme yolunu kapatacak daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışılmasını öngörüyor.Güney Kore'nin Yeni Lideri Zorlu Bir Başlangıç YapıyorHaber Analizi: Güney Kore'de başkanlık seçimini kazanan merkez sol Demokrat Parti adayı Lee Jae-myung, eski Başkan Yoon Suk Yeol ve onun liderliğini yaptığı Halkın Gücü Partisi'ne duyulan öfke dalgası sayesinde iktidara geldi. Ancak Lee'yi görevinin hemen başında ciddi sınavlar bekliyor.