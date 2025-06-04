İtirafçı Ertan Yıldız İBB'deki rüşvet trafiğini anlattı: 1.2 milyon dolar parayı Aykut Erdoğdu getirdi Fatih Keleş götürdü

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında kilit isimlerden biri olarak öne çıkan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız, İBB'deki rüşvet çarkıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.Sabah'ın haberine göre Bir firmanın işlerinin kolay gerçekleşmesi için CHP'li eski milletvekili Aykut Erdoğdu aracılığıyla 1.2 milyon dolar rüşvet verdiğini anlatan Yıldız, bu parayı Erdoğdu'nun Saraçhane'ye bizzat getirerek, dolar dolu çantayı İmamoğlu'nun kasası İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e teslim ettiğini aktardı.Söz konusu bağışla ilgili Ekrem İmamoğlu'nu bilgilendirdiğini belirten Yıldız, İmamoğlu'nun herhangi bir problem görmeyerek söz konusu rüşvet alışverişine onay verdiğini söyledi.Ertan Yıldız ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinden sonra İSTAÇ'a bir talep geldiğini, Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının sözleşmesinde bir tadilat talebinin olduğunu kaydetti.Bu talebin onaylanmasıyla ilgili, İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın arandığını öğrendiğini aktaran Yıldız, 'Mustafa Canlı, endişelenerek beni aradı. Sözleşmede teknoloji değişikliği ya da kapasite artışı veya süre uzatımı gibi bir konuda baskı yapıldığını söyledi.Ben olayın hukuken uygun olup olmadığını ve şirketin zararı olup olmayacağını sordum. Kendisi şirketin lehine olabilir, hukuken de bir sorun olmayabilir demesi üzerine ben de kendisine 'Madem böyle sen niye karar vermiyorsun konuyu bana getiriyorsun' dedim' diye konuştu.Yıldız, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Canlı'nın konunun Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söylediğini ifade ederek şunları söyledi: 'Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili benim yanıma gelmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim.Birkaç gün sonra yanıma geldi. Söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP'ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış alacağını bana iletti.Bu konuyu kendimin karar veremeyeceğini, başkanla konuşması gerektiğini söyledim. Kendisinin İmamoğlu ile konuşması gerektiğini, yapılacak görüşmeye göre bana kendi yorumunu ileteceğini söyledim.'Yaklaşık 1 hafta sonra ya Saraçhane ya da Florya'daki başkanlık ofisinde Ekrem İmamoğlu ile bu konuyla ilgili yüz yüze görüşme yaptığını anlatan Ertan Yıldız, 'Bana, söz konusu firmanın talebinde bir sıkıntı görmediğini, şirket ve iştirak açısından da bir sıkıntı olmayacaksa bunun onaylanabileceğini söyledi.Ben de Mustafa Canlı'ya geri dönüş yaparak siyaseten bir sorun görünmediğini, karar sizin ama onaylayabilirsiniz dedim. Kısa bir süre sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak yanıma geleceğini söyledi' dedi.Yıldız, 'Saraçhane'de olduğumu söyleyince Aykut Erdoğdu yanıma bir çanta ile geldi. Biz kendisiyle oturduğumuz esnada odaya Fatih Keleş geldi.Her ikisi de çok konuşmamakla beraber 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Fatih Keleş, Aykut'a 'Tamam mı' diye sordu.Aykut'un tamam demesi üzerine çantayı alarak gitti. Fatih Keleş, çantanın fermuarını açtığında içerisinde dolarlar olduğunu gördüm.'Ertan Yıldız'ın iddiaları savcılık tarafından değerlendirmeye alındı. Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Aykut Erdoğdu'nun söz konusu tarihlerde İBB'ye ait Saraçhane'deki bina yakınlarında ortak baz verdikleri saptandı.2 Haziran 2020'de saat 10.07 sıralarında bu 3'lünün cep telefonlarının ortak sinyal verdiği tespit edildi.