MSB'den Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'e sert tepki: Nostaljik bir avuntudan ibarettir

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim olduğu belirtildi. 'Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 kişi yakalandı, 1192 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447, engellenen kişi sayısı da 36 bin 3 olmuştur' denildi.YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NA SERT TEPKİMSB'den yapılan açıklamada Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in Fener Rum Patriğine verdiği haritaya tepki gösterildi. Hupis'in verdiği o haritada İstanbul ve Trakya'nın Yunanistan'a dahil edildiği Helen haritasının olması tepki çekmişti. MSB'den yapılan açıklamada 'İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz' denildi.TERÖR ÖRGÜTLERİNE AİT TÜNELLER İMHA EDİLDİSuriye'deki gelişmelere de değinilirken şu mesajlara yer verildi:Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 146, Menbiç bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir.