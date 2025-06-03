Yeni anayasa için ilk toplantı ne zaman yapılacak? 11 kişilik komisyon bir araya geliyor: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmaları için ilk toplantının bayram öncesinde yapılacağını belirten Yılmaz, "Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik anayasa komisyonu ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirecek.



YOĞUN VE KAPSAMLI ÇALIŞMALAR BAYRAM SONRASINDA YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulan Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceğini ifade ederek, 'Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.



Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Bu ilk toplantı Külliye'de yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler; dediğim gibi hangi toplantıya iştirak edecekleri kendi takdirlerindedir' ifadelerini kullandı.



'GENİŞ BİR İSTİŞARE ZEMİNİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'



Yılmaz, komisyon çalışmalarına farklı uzmanlık alanlarının da katkı sunacağını belirterek, 'Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek, genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde.



Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek, bu konuda bir sınırlamamız yok. Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, Meclis'in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon; hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz' dedi.