Öcalan’ın PKK’nın Feshi İçin Kongreye Sunduğu Belge Ortaya Çıktı

Terör örgütüne yakın kaynaklar tarafından servis edilen belgelere göre, Öcalan 27 Şubat tarihli çağrısında PKK'nın artık ömrünü tamamladığını belirterek, silahlı mücadeleden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Öcalan, örgütün feshedilmesi için dört ana gerekçe sundu.Bölücü başının çağrısı doğrultusunda PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği sözde kongrede fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma yönünde karar aldı.Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ”” adlı yayın organının son sayısında yer alan belgelere göre, Öcalan PKK'nın resmen feshedilmesi gerektiğini savunduğu belgede şu ifadeleri kullandı:Bölücü terör örgütü lideri Öcalan, söz konusu belgede örgütün kendisini feshetmesi ve silahlı mücadele yönteminden vazgeçmesi için şu dört gerekçeyi sundu:'1-PKK öz itibariyle ömrünü tamamladığı için resmen de feshedilmek durumundadır. Bununla kastedilen reel-sosyalizmin iç nedenle çözülüşü, yeni bir sosyalizm yolunun açılma gereği, Kürt kimliğinin tanınma ve gerçekleşme durumudur.2- Silahlı mücadele; ulus-devlet amaçlı bir stratejiye dayalı olup bu amaçtan düşüş ve demokratik toplum programına geçiş demokratik siyaset ve hukuka dayanmayı gerektirdiğinden vazgeçilmeyi gerektirir. Karşılığı demokratik siyaset hakkının tanınması ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvencedir.3- Devletle her tür diyalog ve görüşmeler PKK resmiyeti altında kabul görmediğinden önemli bir unsur olarak gündemleştiğinden fesih gereklidir. Kamuoyu dikkate alınarak varılan bir sonuç olarak da görülebilir.4- Yeni bir tarihi döneme; 'Barış ve Demokratik Toplum' aşamasına geçiş için gereklidir. Hem içerik hem form olarak birinci dönemin alternati olarak kongrenin sonlandırma, demokratik toplum, onun siyaseti ve hukukuna ilişkin alacağı kararların tarihi nitelikte olduğuna inanıyor ve başarmasını diliyorum. Öcalan, belgesinin sonunda “Ulus-devletçi sosyalizm yenilgiye, demokratik toplum sosyalizmi zafere götürür” ifadesine yer verdi.İnsanlıkta Israr Sosyalizmde Isrardır.”Bölücü terör örgütü lideri Öcalan, belgesinin sonunda “Ulus-devletçi sosyalizm yenilgiye, demokratik toplum sosyalizmi zafere götürür” ifadesine yer verdi.