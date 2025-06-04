Özel temsilci Barrack duyurdu: ABD Suriye’deki üslerini boşaltıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, özel bir televizyon kanalına Suriye'deki ABD varlığı hakkında röportaj verdi.ABD'nin Suriye'den asker çekmeyi düşünüp düşünmediği sorulduunda Barrack, 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sekiz üsten bire indireceğini' bildirdi.Barrack, asker sayısının azaltılması ve üslerin kapatılmasının stratejik bir yeniden ayarlamayı yansıttığını belirtti.ABD güçlerinin, Deyr ez-Zor dahil olmak üzere 7 üsten çekilmesi, kalan varlığını kuzeydoğudaki Haseke'de yoğunlaştırması bekleniyor.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre, ABD, Deyr ez Zor'daki El-Ömer petrol sahası ve Conoco gaz sahasından askerlerini çekmeye başladı. Fox News'e göre de 500 asker bölgeden ayrıldı, bazı üsler terör örgütü YPG/SDG'ye devredildi.İki güvenlik kaynağı Nisan ayında Reuters haber ajansına, ABD askeri personelinin çekilmeye başladığını bildirmişti. Bir kaynak, 'Deyr ez-Zor'dan tüm birlikler çekiliyor' ifadelerini kullanmıştı.Kaynaklar, askeri teçhizat ve araçların Deyr ez Zor'un doğusundan çıkarıldığını ve Haseke vilayetinde toplandığını belirtmişti.Barrack ayrıca, YPG/SDG'nin yeni Suriye hükümetine entegre olmaları yönünde yönlendirilmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.