Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 10. Yargı Paketi açıklaması: Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10. Yargı Paketi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç mesajında "Kanun Teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10. Yargı Paketi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Kanun Teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapacağız.