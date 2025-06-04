İzmir’de işçilerin grevi 7’nci gününde! Otobüs seferleri aksadı, duraklarda uzun kuyruklar oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev, sürüyor.23 bin işçinin grevi bugün 7'nci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturduTUGAY YAŞANANLARDAN SOYER'İ SORUMLU TUTTUÖte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin mali açıdan bu rakamları ödemeye gücü olmadığını öne sürüp yaşananlardan bir önceki CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sorumlu tuttu.Soyer'in 31 Mart 2024 te gerçekleştirilen yerel seçimlerde aday gösterilmeyince kötü niyetli bir karar aldığını ve bazı işçilerle kabul edilemez sözleşmeler imzaladığını öne süren Tugay; 'Seçime 5 gün kala aday olmayacağı belli olan bir kişinin verdiği karar sorumsuz bir şekilde bireysel karar.Aday gösterilmediği için, kötü niyetle yapılmış bir şey.' ifadelerini kullandı.Tugay'ın sorumsuzlukla suçladığı bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yaptı ve seçime 5 gün kala sendikalarla toplu sözleşme imzalamasını aralarında Cemil Tugay'ın da yer aldığı CHP'li ilçe belediye başkan adaylarının istediğini söyledi.