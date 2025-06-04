Ehliyete yeni yaş şartı: Sınır değişti! O yaştan sonra geçersiz...

Ehliyette yeni yaş sınırı...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir karar geldi.Yol güvenliğini artırmak amacıyla alınan düzenlemeye göre, belirli bir yaşı aşan sürücüler artık araç kullanamayacak. Düzenlemeye uymayanlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.Buna göre, 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından gün almış sürücüler, mesleki yeterlilik belgeleri olsa dahi ticari araç kullanamayacak. Bu kişiler, şehir içi ve şehirlerarası yük veya yolcu taşıyan otobüs, minibüs, kamyon, TIR gibi araçların direksiyonuna geçemeyecek.Yetkililer ayrıca, yaş sınırını aşan kişilerin özel araç kullanmalarında yasal bir engel bulunmadığını ancak ticari faaliyetlerde bu sınırın kesin çizgilerle belirlendiğini belirtti.