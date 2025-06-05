Meteoroloji açıkladı: 5 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 36°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu