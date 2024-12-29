Kayseri'de yoldan çıkan araç araziye uçtu: 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde meydana geldi.M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 43 RF 439 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü M.A. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.