WhatsApp web sürümü yeni özelliğe kavuşuyor! Artık daha hızlı olacak

WhatsApp geçtiğimiz yıl yapay zeka destekli sohbet desteğini beta kullanıcılarıyla test etti ve beklenilen başarı yakalandıktan sonra herkes için erişilebilir duruma getirildi. Popüler mesajlaşma uygulaması şimdi doğrudan web sitesi üzerinden erişebilecek yeni bir özellik üzernde çalışıyor.Kullanıcılar sohbet desteğine erişmek için sık sorulan sorular bölümünü inceledikten sonra çeşitli adımlardan geçerek canlı desteğe ulaşabiliyor. Yeni kullanıma sunulan seçenekle beraber, destek ekibiyle iletişime geçilmesi daha hızlı ve kolay olması hedefleniyor.WABetaInfo'nun haberine göre, yeni seçenek uygulamanın yardım bölümüne eklendiği ortaya çıktı. Kullanıcılar yeni seçeneğe girdiklerinde, hızlı bir şekilde WhatsApp sohbetinden destek ekibinden mesaj alıyorlar.Basit sorular için yapay zeka tarafından oluşturulan cevaplar yetersiz kaldığında, canlı destekten yardım istenebiliyor. Bu özellik şu anda web istemcisinin beta sürümünde mevcut. Yeni özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.