Yılbaşı gecesi alkollü sürücüler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Dün gece yurt genelinde ekipler denetim gerçekleştirdi.Yeni yıl kutlamaları kapsamında binlerce vatandaş alkollü şekilde yollara düştü.Kazaların önüne geçmek adına ekipler uygulama noktası oluşturarak sürücüleri tespit etti ve ceza kesti.Yurdun dört bir yanında ise denetime alkollü bir şekilde takılan sürcüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı tedbirleri çerçevesinde kentin birçok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.Denetim noktasına gelen bir aracı durduran ekipler, aracın sürücüsü A.Ç.'ye alkol kontrolü yapmak istedi.Araçtan inen sürücü 'Nefesimi toparlayacağım', 'Kalbimi ölçün' diyerek polis ekibini oyaladı. Polisin 'Eğer üflemezseniz ehliyetinize el koyacağım' demesi üzerine alkolü sürücü 'Neden böyle bir şey yapıyorsun?' diyerek ekibe tepki gösterdi.Defalarca denemesinin ardından alkolmetreye üflemeyi başaran sürücünün yasal promil üstü alkollü olduğu belirlendi.Ehliyetine 6 ay el konulan ve 9 bin 267 lira para cezası uygulanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Sıkı denetimlerin sürdüğü bir diğer adres ise Konya oldu.Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü sürücülerin trafiğe çıkışının engellenmesi için şehrin farklı noktalarında uygulama noktaları kuruldu.Yeni İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri araçtakilerin uygulama noktası yakınlarında durarak sürücü değiştirdiğini fark ederken, araç ekiplerce durduruldu.Polisin, aracı kullanan sürücüye 'Neden sürücü değiştirdiniz, aracı kim kullanıyorsa kimliğini versin, dürüst olun?' demesi üzerine sonradan direksiyona geçen sürücü Y.K., 'Alkol yok, alkol yok diyorum' diye cevap verdi.Bir süre polise itirazda bulunan Y.K., daha sonra sürücü B.K. ile araçtan inerek suçlarını itiraf etti.Bunun üzerine aracı kullanan B.K.'nin yapılan alkol testinde alkollü olduğu belirlendi.Değişim yapan alkollü sürücüye cezai işlem uygulanacağı bilgisi üzerine sürücünün arkadaşı Y.K., 'Aracı ben kullanıyordum, neden onun alkolünü ölçtünüz anlamıyorum. Komserim ayıp ediyorsunuz, hiçbir şeye itiraz etmiyoruz ayıp' diye konuşması ise dikkat çekti.Alkollü araç kullanmaktan sürücü B.K.'ye 11 bin 435 lira para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.İzmir'de ise stajyer sürücü olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Ç.T. otomobil, F.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.Kaza sonrası aracından inen Ç.T., öndeki otomobil sürücüsü ve olay yerine gelen polis ekipleriyle polemiğe girdi.Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Ç.T.'nin 137 promil alkollü ve 3 senedir stajyer sürücü olduğu öğrenildi.Öte yandan trafik polislerine de ceza yazdığı için tepki gösteren Ç.T., alkolün de etkisiyle polemiğe girdi.137 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Ç.T.'ye cezai işlem uygulandı.