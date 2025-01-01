ABD'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var

ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı.Olayda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüğünü aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini ileri sürdü.New Orleans polisi henüz ölü sayısını doğrulamadı ancak bazı yerel kaynaklara göre ölü sayısının 10'u geçebileceği bildirdi.Çok sayıda bar ve kulübüyle ünlü Bourbon Caddesi'nin kapatıldığı aktarıldı.