Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te yapılan hizmetleri tek tek paylaştı: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'e saatler kala 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri resmi X hesabı üzerinden tek tek paylaştı.Erdoğan paylaşımında, 'Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım...' ifadelerini kullandı.ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE'105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik.'5 BİN İŞLETMEYE 32,8 MİLYAR KREDİ'Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık.'GAP EYLEM PLANI'496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık.'MAL İHRACATÇILARINA YÖNELİK DESTEK BÜTÇESİ'Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık.''Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.''Millî otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.'AYDER YAYLASI KORUMA PROJESİ'Ayder'imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık.'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ'81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.''Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık.''50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk. ''Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.''Kamu Merkezî Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık.''Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk.''97 ülkenin katılımı ile 142 askerî tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.''888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.''Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.'