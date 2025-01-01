Banka hesabı olanlar dikkat! Yapan yandı, 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacak

Son dönemlerde giderek artış gösteren IBAN kiralamalarıyla ilgili olarak Avukat Çağrı Ayboğa'dan dikkat çeken uyarılar peş peşe geldi.'Halka arz yapıyoruz' veya 'Kripto para ticareti gerçekleştireceğiz' gibi cazip vaatlere aldanarak banka hesaplarını kiralayan kişiler, farkında olmadan büyük bir risk alıyor.Bu hesaplar, genellikle dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç faaliyetlerinde kullanılıyor. Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.Konuya ilişkin olarak kolay para kazanma vadiyle kandırılan kişilerin sayılarında artış yaşandığını belirten Avukat Ayboğa, dikkat çeken uyarılarıyla gündem oldu.Ayboğa, kişilerin 'Birçok hesaptan hissenin halka arzına gireceğiz, sana da kar payı veririz.' veya 'Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek.' gibi bahanelerle, 2-3 bin lira karşılığında hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini söyledi.Kolay para kazanma vadiyle çeşitli suçlarda kullanılan kiralık hesap sahiplerine yönelik yapılan uyarı da hapis cezası detayı dikkat çekti.Ayboğa, 'IBAN'larını kiralayan kişiler, kiralayan kişinin yapmış olduğu fiillere göre çok farklı suçlardan yargılanabilir. Kiralanan banka hesapları, yasa dışı bahse aracılık için kullanıldığında 3 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığında ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.' bilgisini paylaştı.