Bilal Erdoğan: Hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır

Yüz binler Gazze için yürüyor...İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' yürüyüşü düzenleniyor.Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı veriliyor.Ayasofya ve diğer camilerde toplanan vatandaşların kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetleyip 'Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Biz ayaktayız. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız.' dedi.Gazze'nin yalnız, Fiistin'in kimsesiz, Suriye'nin tek başına olmadığını vurgulayan Erdoğan, 'Biz varız, Türkiye var.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin hep yanlarında olduklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Gazze'deki soykırımın 453'üncü günü olduğunu hatırlatıp 'Siyonist nazist İsrail, herkesi katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, camileri kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor.' dedi.50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini de ifade eden Erdoğan, 'Gazze'de insanlık ölüyor, vicdan ölüyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır.' açıklamasında bulundu.Gazze'nin kuşatmadan zaferle çıkacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, 'Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye, Filistin'e, Suriye'ye sesleniyorum. Biz burdayız. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız.' dedi.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Tüm şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum. Ecdadımızın hayırlı duası ile sesleniyorum. Milletimiz selamet bula, zahirimiz mamur ola. Gölümüz yurdumuz huzur dola. Biz uyanığız biz buradayız. Filistin'le dayanışma için buradayız. Kudüs için, Mescid-i Aksa için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Dünyanın uyuduğu bu sabah da biz uyanığız. Protestolarımızla dualarımızla buradayız. Filistin tek başına değil. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. Gazze'de soykırımın 453. günü. Siyonist İsrail bebekleri katlediyor. Evlere mazlumların sığındığı sığınaklara alçakça saldırıyor.Batının maskesi Gazze'de düşüyor. Nerede insan hakları, ifade özgürlüğü. Kendilerinde olmayana merhamet göstermediklerini gördük. Biz imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah'ın vaadi Filistin'de gerçekleşecektir. İman varsa sınırsız imkan olduğuna iman edeceğiz. Suriye'den sonra inşallah Gazze'de kuşatmadan zaferle çıkacak. Gizli veya açık destekle Gazze'nin yanında olacağız. Bu millet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır. Suriyeli mücahitler bize umudu öğretti.