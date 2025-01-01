Mehmetçik zorlu kış şartlarına rağmen görevini icra ediyor

Terör örgütlerinin üzerine kabus gibi çöken Silahlı Kuvvetlerimiz, bölücülere yönelik birbirinden önemli operasyonlara imza atıyor.Yurt içinde ve sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak için fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu hava koşullarında da azimle mücadelesini sürdürüyor.Türlü türlü olumsuzluklara rağmen bölücülere geçit vermeyen Mehmetçik, vatanın huzuru ve bekası için yağmur, kar, çamur demeden sarp yolları aşıyor.Her türlü zorluğu göğüsleyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görev yapan askerlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.Paylaşımda, sınır hattında devriye, gözetleme ve nöbet faaliyetleri yürüten 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na ait fotoğraflar yer aldı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görev başındaki Mehmetçik, sosyal medyada büyük beğeni topladı.MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı zorlu hava şartlarında; devriye, gözetleme ve nöbet faaliyetlerine aralıksız, azim ve kararlılıkla devam ediyor.