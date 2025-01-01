Naci Görür'den uyarı: Deprem yoğunluğu fazla, bu fay kırılabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Görür, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Kahramanmaraş'ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir.'