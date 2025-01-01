MHP Altındağ İlçe Teşkilatı'ndan anlamlı destek!

Soğuk hava koşullarına rağmen görev başında olan polis ve jandarma mensuplarını ziyaret eden MHP heyeti, onlara çorba ve tatlı ikramında bulunarak yeni yıllarını kutladı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ve teşekkürlerini ileten Aktaş, huzur ve refahın teminatı olan emniyet güçlerine desteklerini vurguladı.Ayrıca, uygulamaya giren vatandaşların da yeni yılını kutlayan teşkilat üyeleri, birlik ve beraberlik mesajlarıyla 2025'in sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilediler.Emin Sıtkı Aktaş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 'Yeni yıla girerken, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan emniyet mensuplarımızı unutmadık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Bu vesileyle, üç ayların başlangıcını da kutluyor, milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.' dedi.Altındağ bölgesinde yaşayan vatandaşlar, MHP İlçe Teşkilatı'nın bu tür anlamlı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, emniyet güçlerine moral ve motivasyon sağlayan bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ettiler.MHP Altındağ İlçe Teşkilatı, daha önce de benzer etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelerek, toplumun farklı kesimlerine destek olmayı sürdürmüştü. Özellikle özel gereksinimli bireylere yönelik ziyaretler ve yardımlar, teşkilatın sosyal sorumluluk bilincini yansıtmaya devam ediyor.