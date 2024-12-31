MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz!

Örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katılan terörist, 2015'te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunan terörist, 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı.2023 yılı başından itibaren Irak/Gare alanı sorumluları arasında görev alan Kurtay Batman kod adlı örgüt yöneticisi, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip ediliyordu. Saha ajanları aracılığı ile takip edilen teröristin 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiği öğrenildi.MİT'in hedef listesindeki Demir'in yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2023 yılından itibaren Irak/Gare'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. Takip edilmesi için özel saha ajanları görevlendirilen Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu öğrenildi. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıkları yapan MİT, Gare alanında eylem hazırlığındaki Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristleri nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.