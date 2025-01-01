1 milyondan fazla emekliye indirimli ulaştırma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geride kalan 'Emekliler Yılı'na ilişkin yazılı açıklamayaptı. Bakan Uraloğlu, '2024 yılında toplam 967 bin 337 emeklimiz seyahatlerinde indirimlerden faydalandı' dedi.Uraloğlu 'Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, otobüs ile şehirler arası seyahat eden emekliler için de bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını hatırlatarak, 'Düzenlememizin hayata geçtiği 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 666 bin 99 emeklimiz bu indirimlerden yararlandı' dedi.Uraloğlu, '10 Haziran tarihinde emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için yüzde 20'lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibariyle 63 bin 931 vatandaşımız 80 bin 616 adet kargo gönderiminde bulunarak kampanyadan faydalandı. Sosyal destek hizmetleri ile refah düzeyini artırıcı düzenlemelerimizle emeklilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz' diye konuştu.Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:'2024 yılında 1 milyon 31 bin 269 emeklimiz ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı. Emeklilerimizin yıllarca verdikleri emek, bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Biz de bu fedakarlıkların karşılığını onlara daha rahat bir yaşam sunarak ödemek istiyoruz. 2024 yılı, emeklilerimize verdiklerimizin sadece bir başlangıcıdır. Her adımda onlara daha güzel bir yaşam sunmayı hedefliyoruz.'