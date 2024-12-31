Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı: Girilemez denilen yerlere girdik!

2024 yılını geride bırakıyoruz.Oldukça yoğun bir yıl geride kalırken, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri de yıl boyunca başarılı operasyonlara imza attı.Özellikle sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlar sayesinde, teröristler tek tek inlerinde paketlendi.Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde girilemez denilen yerlere girdi, ulaşılmaz denilen yerlere ulaştı ve 2024 bitmeden ZAP'ta kilidi kapattı.Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında al bayrağın gölgesi altında görev yapan Mehmetçik, yeni yıl mesajında da millete 'gözünüz arkada kalmasın' dedi.Milli Savunma Bakanlığı tarafından Mehmetçik'in yeni yıl mesajı yayınladı.Irak'ın kuzeyinde sarp ve karlı dağlarda görev yapan Mehmetçik mesajında, 'Demir pençelerimiz arasına sıkıştırdığımız PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize.Yılmadan, usanmadan, girilmez denilen yerlere girdik. Ulaşılamaz denilen yerlere ulaşarak ZAP'ta da kilidi kapattık. Terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin duası bizim en büyük gücümüzdür. Mutlu yıllar Türkiye' ifadelerini kullandı.Aynı şekilde Somali'de TCG Gediz'de görev alan Mehmetçik mesajında ise 'Ülkemizden binlerce kilometre uzakta bu coğrafyada selam olsun milletimize.' ifadelerine yer verdi.