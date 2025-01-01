1 Ocak 2025 hava durumu: İstanbul'da yılın ilk günü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024'ün son saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinde yağmur, Karaman ve Niğde çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Yılbaşı kutlamasını tamamlayan ve yeni bir yıla başlayanlar, 1 Ocak 2025 için de havayı kontrol ediyor.Resmi tatil olan 1 Ocak için hava nasıl olacak merak ediliyor.1 Ocak Çarşamba günü yurdun bazı bölgelerinde sis ve pus beklenirken, İstanbul'da yılbaşında hava sıcaklığı 10 derece olacak.Başkent Ankara ve İzmir'de de yağış beklentisi bulunmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.