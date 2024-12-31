Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu! 1830 engelli vatandaşımıza...

Türkiye'de yapılan iyileştirmeler sonucunda kamuda engelli istihdamı günden güne artmaya devam ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde engelliler için bakım hizmetlerinden sağlığa, eğitimden erişebilirlik ve istihdama uzanan çok sayıda politika ve proje hayata geçirildi.Bu kapsamda engellilerin çalışan ve üreten bireyler olmaları için istihdam olanakları önemli ölçüde artırıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl öncesi engelli vatandaşlara müjdeli haberi verdi.Bakan Göktaş, 'Yeni yılla beraber bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize, 1830 engelli vatandaşımızın e-KPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız' açıklamasında bulundu.