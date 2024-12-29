Gassal dizisi rekorları altüst etti: İşte bir haftalık izlenme sayısı

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan yeni orijinal dizi "Gassal", kara mizahla harmanladığı dramatik hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında bir haftada 6 milyon izlenerek rekor kırdı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi 'Gassal', izleyicilerden tam not alarak izlenme rekorları kırdı.'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 6 milyon görüntüleme aldı.Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin ikinci sezon çekimleri de tamamlandı.Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.