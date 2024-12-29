'Doğum günün kutlu olsun' notunun bulunduğu bez bebekten uyuşturucu çıktı: 8 gözaltı

Çorum'un İskilip ilçesinde üzerinde 'doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar' yazılı bez bebeğin içerisinde 14 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, şahısların ilçeye sokmaya çalıştığı ve üzerinde, 'doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar' yazılı notun bulunduğu bez bebeğin içinden 14 metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.