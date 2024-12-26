Samsung'un yeni akıllı yüzüğü geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

Samsung​'un 22 Ocak 2025'te düzenlemesi beklenen Unpacked 2025 etkinliğinde Galaxy S25​ serisini (S25 Slim modelini de içerecek) tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirketin 'Project Moohan' kod adı verilen, Vision Pro rakibi artırılmış gerçeklik başlığını da duyuracağı tahmin ediliyor. Bunlara ek olarak etkinlik, sürpriz bir şekilde Galaxy Ring 2 modelini de ağırlayabilir.Unpacked etkinliğinin yıldızı, hiç şüphesiz, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılmış Galaxy S25 serisi olacak olsa da, Güney Koreli üretici büyük ihtimalle Galaxy Ring 2 akıllı yüzüğünü de duyuracak. İddialara göre, yeni akıllı yüzük önceki neslin üzerine inşa edilmiş olup, iki yeni yüzük boyutunun eklenmesiyle toplamda 11 boyut seçeneği sunacak.Galaxy Ring 2'nin güncellenmiş sensörler ve geliştirilmiş yapay zeka özellikleri sayesinde daha doğru sağlık verileri sağlaması bekleniyor. Pil ömrünün de artması ve yüzüğün boyutuna bağlı olarak 7 güne kadar dayanması bekleniyor. Her yüzük boyutu ise kullanım ömrünü etkileyen farklı bir pil kapasitesine sahip olacak.Bu bilgilerin haricinde, Galaxy Ring 2 özellikleri ile ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor. Ancak temmuz ayında ortaya çıkan bir patente göre, önceki neslin dairesel tasarımından farklı olarak karemsi bir dış katman sunarak önemli bir tasarım değişiklik yapılacak. Ayrıca cihazın bir EKG sensörü, sıcaklık sensörü, ivme ölçer, parmak izi sensörü ve diğer sensörleri içermesi de bekleniyor.Patentte bahsedilen cihazın tam olarak Galaxy Ring 2 olup olmadığı ise belli değil. Samsung, bu özelliklere sahip olan tamamen farklı bir ürün de geliştiriyor olabilir.Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy Ring 1 modelini de Unpacked etkinliğinde tanıtmıştı ve temmuz ayında satışa sunmuştu. Türkiye pazarına kasım ayında uğrayan Galaxy Ring fiyatı ise 12 bin 999 TL'ye satışa sunuldu.